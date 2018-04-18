وزير الصناعة الكوري يزور الولايات المتحدة

يبدأ اليوم وزير الصناعة والتجارة والطاقة الكوري "بيك اون كيو" أول زيارة له إلى الولايات المتحدة بعد توليه منصبه، من أجل مناقشة سبل التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وصرحت الوزارة الكورية اليوم بأن الوزير "بيك" سيزور مدينتي واشنطن ونيويورك الأمريكيتين بدءا من اليوم وحتى يوم 24 من هذا الشهر.

وتأتي هذه الزيارة من أجل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي المستقبلية بين الجانبين بعد إزالة الغموض الذي كان يساور العلاقات التجارية بينهما، وذلك نتيجة للاتفاق المبدئي على تعديل اتفاقية التجارة الحرة الكورية الأمريكية، وإعفاء منتجات الصلب الكورية من التعرفة الجمركية الأمريكية.

وسيعقد الوزير الكوري ندوة في مدينة نيويورك اليوم من أجل جذب المستثمرين الواعدين، وبعد ذلك سيلتقي ببعض الوزراء الأمريكيين بمن فيهم وزير التجارة الأمريكي "ويلبر روس" في واشنطن من أجل التباحث حول سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بعد إجراء مفاوضات تعديل اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين.

وكان الوزير الكوري قد صرح بأنه سيعمل على تعزيز التعاون مع الحكومة الأمريكية في مجالات السيارات ذاتية القيادة والصناعة الجديدة للطاقة والمفاعلات النووية لتوليد الكهرباء.