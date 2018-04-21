كوريا وصندوق النقد الدولي يبحثان الكشف عن تفاصيل التدخل في سوق الصرف

أكتب :

2018-04-20 11:16:24

تحديث :

2018-04-20 11:24:12

كوريا وصندوق النقد الدولي يبحثان الكشف عن تفاصيل التدخل في سوق الصرف

اجتمع وزير المالية الكوري "كيم دونغ يون" اليوم الجمعة في واشنطن مع رئيسة صندوق النقد الدولي "كريستين لاغارد"، حيث بحث معها القضايا المتعلقة بالكشف عن تفاصيل التدخل الحكومي في سوق الصرف.
وقال "كيم" خلال اللقاء إن الحكومة الكورية تدرس الآن سبل زيادة شفافية سوق الصرف، موضحا أنها ستتخذ قرارا بهذا الشأن مع الأخذ في اعتبارها نماذج الدول الأخرى ووضع سوق الصرف الكورية والهيكل الاقتصادي الكوري.
ومن جانبها، أكدت "لاغارد" أن صندوق النقد الدولي قد نصح  في تقاريره كوريا الجنوبية مرارا وتكرارا  بزيادة شفافية سوق الصرف، مشيرة إلى أن الشفافية لن تؤثر سلبا على كوريا الجنوبية نظرا للأوضاع الحالية للاقتصاد الكوري وسوق الصرف والسوق المالية في كوريا.
وأضافت أن الكشف عن تفاصيل التدخل الحكومي في سوق الصرف سيؤدي إلى زيادة شفافية السياسات الاقتصادية، وهو ما سيساعد على استقرار الاقتصاد الكلي لكوريا.
ومن ناحية أخرى، من المقرر أن يلتقى وزير المالية الكوري "كيم" بوزير الخزانة الأمريكي "ستيفن منوتشين" غدا السبت لبحث القضايا المتعلقة بالكشف عن تفاصيل التدخل الحكومي في سوق الصرف أيضا.

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