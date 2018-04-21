توقعات متشائمة بزيادة حجم الصادرات الكورية في أبريل

قال مدير مكتب الاستثمارات التجارية في وزارة الصناعة والتجارة والطاقة الكورية "كيم يونغ سام" إنه ليس من السهل تحقيق زيادة في حجم الصادرات الكورية في شهر أبريل الجاري.

وجاء حديث "كيم" في اجتماع عقدته المؤسسة الكورية للتأمين التجاري اليوم الجمعة، حيث أرجع "كيم" السبب في ذلك إلى زيادة الحمائية التجارية الدولية، وارتفاع قيمة الوون الكوري أمام الدولار، وزيادة حالة عدم اليقين في السوق المالية العالمية نتيجة لتطبيع سياسات السيولة النقدية في الدول الكبرى.

وتوقع "كيم" أن تتمتع الصادرات الكورية من أشباه الموصلات وأجهزة الكمبيوتر والمنتجات النفطية والبيتروكيميائية بزيادة في شهر أبريل الجاري، بينما سينخفض حجم الصادرات من السفن والسيارات وشاشات العرض.

وبهذا من المتوقع أن يشهد حجم الصادرات الكورية في أبريل انخفاضا أو زيادة ضئيلة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.