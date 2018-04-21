معدل زيادة عدد المزارعين المسنين في كوريا يسجل أعلى رقم

أكتب :

2018-04-20 15:22:43

تحديث :

2018-04-20 16:29:45

معدل زيادة عدد المزارعين المسنين في كوريا يسجل أعلى رقم

طبقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الجمعة، بلغت حصة المسنين الذين تتجاوز أعمارهم 65 عاما من بين إجمالي عدد المزارعين في كوريا الجنوبية، 42.5% حتى يوم الأول من شهر ديسمبر من العام الماضي، بزيادة نسبتها 2.2% مقارنة بنفس الفترة من العام الأسبق.
وتعتبر نسبة الزيادة هذه هي الأعلى منذ عام 2011 الذي تم فيه تسجيل 2%.
وأشار التقرير إلى أن عدد الصيادين المسنين قد شهد زيادة بنسبة 2.6% في العام الماضي مقارنة بالعام الأسبق.
وبلغ إجمالي عدد المزارعين مليونين و422 ألفا، وعدد الصيادين 122 ألفا في العام الماضي، بانخفاض نسبته 3% و3.1% على التوالي، مقارنة بالعام الأسبق.
وبلغ متوسط أعمار المزارعين 67 عاما، والصيادين 63.7 عاما.

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