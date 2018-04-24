زيادة عدد السياح الصينيين الزائرين لكوريا الجنوبية بنسبة 11.8%

طبقا لتقرير صادر عن وزارة الثقافة والرياضة والسياحة ومؤسسة تنمية السياحة الوطنية الكورية اليوم الاثنين، بلغ عدد السياح الصينيين الذين زاروا كوريا الجنوبية في شهر مارس الماضي 403 آلاف، بزيادة نسبتها 11.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وكان عدد السياح الصينيين قد شهد تراجعا كبيرا منذ شهر مارس من العام الماضي نتيجة للإجراءات الانتقامية الصينية ضد قرار سيول بنشر نظام الدفاع الجوي الصاروخي الأمريكي "ثاد".

ومنذ ذلك الحين، بلغ معدل التراجع الشهري لعدد السياح الصينيين الوافدين إلى كوريا الجنوبية أكثر من 60%، وبلغ هذا المعدل في شهر يوليو من العام الماضي حوالي 70% مقارنة بنفس الفترة من العام الأسبق.

ويرجع السبب في الزيادة الأخيرة في عدد السياح الصينيين خلال شهر مارس الماضي إلى تحسن العلاقات بين كوريا الجنوبية والصين بشكل تدريجي.

وأشار التقرير إلى أن عدد السياح الأجانب الزائرين لكوريا الجنوبية بلغ مليونا و366 ألف شخص في مارس، بزيادة نسبتها 10.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وذلك نتيجة لزيادة عدد السياح الصينيين وتخفيف حدة التوتر في شبه الجزيرة الكورية.

وبلغ عدد السياح الوافدين من آسيا والشرق الأوسط 441 ألفا في مارس، بزيادة نسبتها 16.4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مشكلين أكبر حصة من بين إجمالي عدد السياح الأجانب، حيث بلغت نسبتها 32.3%.