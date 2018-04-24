انخفاض المخاطر الجيوسياسية في كوريا الجنوبية نتيجة لتحسن العلاقات بين الكوريتين

قالت أكبر ثلاث شركات عالمية للتقييم الائتماني، وهي "ستاندارد آند بورز" و"فيتش" و"موديز"، إن المخاطر الجيوسياسية التي تتعرض لها كوريا الجنوبية صارت تنخفض حاليا، مؤكدة أنها ستواصل مراقبة الأوضاع عن كثب، في ظل النتائج التي ستسفر عنها محادثات القمة المرتقبة بين الكوريتين، ومحادثات القمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.

جاء ذلك في اجتماع عقده عدد من كبار المسؤولين في الشركات الثلاث مع وزير المالية والاستراتيجية الكوري "كيم دونغ يون" أمس الأحد خلال زيارته الحالية للولايات المتحدة، حيث أضافوا أن الاقتصاد الكوري يتمتع بنمو قوي، معربين عن تقييم إيجابي للجهود التي تبذلها الحكومة الكورية لتوسيع الطاقة الكامنة للنمو الاقتصادي.

وفيما يخص محادثات القمة المرتقبة بين الكوريتين، قال الوزير "كيم" إن نزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية وتحقيق السلام الدائم فيها سيكونان على رأس جدول أعمال القمة، مؤكدا أن الحكومة الكورية ستتعاون مع الدول المحيطة بشبه الجزيرة الكورية لتحقيق ذلك الغرض.