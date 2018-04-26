تراجع مؤشر ثقة المستهلك في كوريا إلى أقل مستوياته منذ عام

واصل مؤشر ثقة المستهلك في كوريا الجنوبية تراجعه لمدة خمسة أشهر متتالية ليصل إلى أقل مستوى له منذ عام، خلال شهر أبريل الحالي.

ووفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الأربعاء، وصل مؤشر ثقة المستهلك لهذا الشهر إلى 107 نقاط، بانخفاض قدره نقطة واحدة مقارنة بشهر مارس.

وقال التقرير إن المؤشر ظل ينخفض لمدة خمسة أشهر متتالية منذ نوفمبر 2017 ليصل إلى أقل مستوى له منذ شهر أبريل من العام الماضي عندما بلغ 100 نقطة. وأرجع البنك المركزي هذا الانخفاض المستمر إلى النزاعات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، إلى جانب مؤشرات العمالة السلبية.

وقال تقرير البنك المركزي إن مؤشره الذي يقيس مشاعر الناس فيما يتعلق بالظروف الاقتصادية الحالية قد انخفض أيضا بمقدار نقطة واحدة إلى 86 نقطة في شهر أبريل، كما انخفض مؤشر ثقة المستهلكين حول أسعار المساكن خلال العام القادم إلى 101 نقطة، بانخفاض قدره ست نقاط مقارنة بالشهر السابق، مشيرا إلى أن ذلك يرجع أساسا إلى سلسلة التدابير الحكومية لتشديد اللوائح على الرهن العقاري.

