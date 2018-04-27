الاقتصاد الكوري يسجل نموا بـ1.1% في الربع الأول

سجل الاقتصاد الكوري 1.1% من النمو في الربع الأول من هذا العام نتيجة لزيادة الاستثمارات في الإنشاءات والصادرات.

وأصدر البنك المركزي الكوري تقريرا اليوم حول الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، حيث أوضح أن إجمالي الناتج المحلي الكوري قد بلغ 395 تريليونا و932 مليارا و800 مليون وون في الربع الأول من هذا العام، بزيادة نسبتها 1.1% بالمقارنة مع الربع السابق.

تجدر الإشارة إلى أن إجمالي الناتج المحلي الكوري كان قد سجل نموا سالبا في الربع الرابع من العام الماضي لأول مرة منذ 9 سنوات بعد الأزمة المالية في عام 2008، ثم عاد إلى النمو الإيجابي بعد ذلك مباشرة.

وبلغت نسبة النمو في الربع الأول من هذا العام بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي 2.8%. ومن المتوقع أن يحقق الاقتصاد الكوري نموا سنويا في هذا العام يبلغ 3% مثلما توقع البنك المركزي الكوري إذا استمر النمو على نفس الوتيرة الحالية.