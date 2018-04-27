شركة سام سونغ تسجل أرباحًا تشغيلية قياسية في الربع الأول من العام

سجلت شركة سام سونغ للإلكترونيات أرباحًا تشغيلية قياسية في الربع الأول من العام كما هو متوقع، مدفوعة بقطاع الرقائق الإلكترونية والهواتف الذكية.

وقالت الشركة عملاقة التكنولوجيا الكورية الجنوبية في تقرير صادر اليوم الخميس، إن أرباحها التشغيلية بلغت 15 تريليون وون في الفترة من يناير إلى مارس، بزيادة نسبتها 58% مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يتماشى مع التقديرات الصادرة في وقت سابق من هذا الشهر.

وتمثل هذه الأرباح زيادة بنسبة 3.3% عن الرقم القياسي السابق، الذي حققته الشركة في الربع السابق.

وقد زادت المبيعات بنسبة 20% سنويًّا، لتسجل 60 تريليون وون في الفترة المذكورة.

وحقق قطاع أشباه الموصلات أرباحًا تشغيلية قياسية بلغت 11.6 تريليون وون، بعد تسجيل مبيعات بقيمة 20.8 تريليون وون.