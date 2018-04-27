القمة بين الكوريتين لها تأثير إيجابي على الأسواق المالية

أكتب :

2018-04-27 08:58:31

تحديث :

2018-04-27 08:58:31

قال بنك غولدمان ساكس الاستثماري الأمريكي إن المزاج السلمي في شبه الجزيرة الكورية، والذي ستعززه القمة بين الكوريتين، سيكون له تأثير إيجابي على سوق الأسهم الكورية الجنوبية.
وقد قدَّم البنك هذا التقييم في تقرير صادر أمس الخميس، يتناول فيه الاهتمام المتزايد بين المستثمرين بحجم "ثمار السلام"، وسط جهود نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.
ولكنه أشار إلى أن استجابة السوق للحالة الجيوسياسية المتغيرة تُعد متواضعة، كما أن ارتفاع عائدات السندات الحكومية الأمريكية، بالإضافة إلى التوترات بسبب الحرب التجارية بين واشنطن وبكين؛ يمكن أن تعارض ذلك التأثير الإيجابي.
وتوقع أنه إذا تم تخفيف هذه المخاوف، فسوف تعلب العوامل الجيوسياسية دورًا أكثر أهمية في تعزيز الأسواق المالية الكورية والعملة المحلية.
وأضاف أن تيسير المخاوف الجيوسياسية سيؤثر بشكل إيجابي على البورصة الكورية الجنوبية في صناعات البناء والصلب والآلات بشكل خاص، حيث يمكن تعزيزها من خلال التعاون الاقتصادي بين الكوريتين.

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