اتفاق بين جنرال موتورز وبنك التنمية الكوري على ضخ 7.15 مليار دولار في الشركة المتعثرة

اتفقت شركة جنرال موتورز مع بنك التنمية الكوري الذي تديره الدولة على ضخ 7 مليارات دولار أخرى، في الفرع الكوري المتعثر للشركة صانعة السيارات الأمريكية.

وتوصل الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الكوري "لي دونغ كول"، ورئيس شركة جنرال موتورز "دان أمَّان" لهذا الاتفاق خلال اجتماعهما في العاصمة سيول أمس الخميس.

ومن المعروف أن الشركة الأمريكية وافقت على الشروط المسبقة للحكومة الكورية الجنوبية، بتوفير أموال جديدة في البلاد، بما في ذلك الحفاظ على الفرع الكوري لمدة 10 سنوات على الأقل، وأن يكون لبنك التنمية حق الاعتراض على القرارات الرئيسية للشركة، حتى لو كانت حصته تقل عن نسبتها الحالية 17%.

وبموجب الاتفاق الأخير، ستضخ جنرال موتورز 6 مليارات دولار إلى الشركة الكورية، بزيادة قدرها 3 مليارات دولار عما وعدت به في السابق.

كما وافق بنك التنمية الكوري على زيادة دعمه المالي للشركة من 500 مليار وون إلى 810 مليار وون.

