كوريا تشكو الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي لدى منظمة التجارة العالمية

صرحت وزارة الصناعة والتجارة والطاقة الكورية أمس الخميس بأنها قد قدمت شكوى في اجتماع لمنظمة التجارة العالمية عقد مؤخرا في جنيف ضد إجراءات الحماية التجارية.

ومن بين هذه الإجراءات: ما فرضته الولايات المتحدة من رسوم جمركية على الأنابيب الحديدية الكورية المستخدمة في الآبار النفطية، وقرارها بالحد من حجم واردات الغسالات والخلايا الشمسية الكورية، والحمائية التجارية التي يتخذها الاتحاد الأوربي ضد منتجات الحديد الكورية.

وطلبت الوزارة الكورية من الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي إلغاء إجراءاتهما الحمائية التجارية في أسرع وقت ممكن، مشيرة إلى أن تلك الإجراءات لا تتماشى مع اتفاقية منظمة التجارة العالمية.