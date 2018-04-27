توقعات باستئناف التبادلات الاقتصادية بين الكوريتين

تتوقع الدوائر الاقتصادية في كوريا الجنوبية استئناف تنفيذ مشروعات التبادل الاقتصادي مع كوريا الشمالية في أعقاب انعقاد محادثات القمة بين الكوريتين، بما في ذلك استئناف تشغيل مجمع كيسونغ الصناعي والرحلات السياحية إلى منتجع جبل كوم كانغ.

وفي هذا السياق، وضعت شركة "هيون ديه آسان" الكورية الجنوبية خطة لإجراء فحوصات على منشآت منتجع جبل كوم كانغ استعدادا لاستئناف الرحلات السياحية إليه.

لكن الدوائر الاقتصادية أشارت أيضا إلى أنه ما زال هناك طريق طويل لاستئناف التبادلات الاقتصادية بين الكوريتين، نظرا لوجود العديد من الحواجز التي يجب التغلب عليها لتحقيق ذلك، ومنها نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية ورفع الحظر الدولي المفروض عليها.

وفي مسح أجراها اتحاد التجار الكوريين مؤخرا، قالت الشركات الكورية الجنوبية المشاركة فيه إن تطبيع العلاقات الاقتصادية بين الكوريتين يحتاج إلى ما بين سنتين وخمس سنوات على الأقل.