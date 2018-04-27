مؤشر كوسبي يتجاوز حاجز 2500 نقطة

أكتب :

2018-04-27 16:50:34

تحديث :

2018-04-27 16:54:23

مؤشر كوسبي يتجاوز حاجز 2500 نقطة

أغلق مؤشر أسعار الأسهم الكورية المركب "كوسبي" عند مستوى 2492.4 نقطة اليوم الجمعة الذي عقدت فيه محادثات القمة بين الكوريتين، بارتفاع نسبته 0.68% مقارنة بالأمس الخميس.
وتجاوز المؤشر حاجز 2500 نقطة خلال تعاملات اليوم ولأول مرة منذ يوم الثاني والعشرين من شهر مارس الماضي.
 أما مؤشر كوسداك التقني فبلغ 886.49 نقطة، بارتفاع نسبته 0.81% مقارنة بالأمس الخميس، بعد تراجعه لليوم الرابع على التوالي.
وفي سوق الصرف الأجنبي، شهدت قيمة الوون الكوري ارتفاعا بمقدار 4.3 وون أمام الدولار الأمريكي حيث انتهت جلسة التداول عند 1076.6 وون.

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