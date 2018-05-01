انخفاض معدلات التشغيل في القطاع الإنتاجي الكوري لأقل مستوى

انخفض متوسط معدلات التشغيل في القطاع الإنتاجي في كوريا الجنوبية إلى مستوى مشابه لما كان عليه في عام 2009 عندما وقعت الأزمة المالية العالمية، كما شهد معدل الإنتاج الصناعي أكبر انخفاض منذ عامين نتيجة لتراجع حجم الصادرات من السيارات.

وطبقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية، انخفض معدل صناعات المعادن والإنشاءات في شهر مارس الماضي بنسبة 1.2% مقارنة بالشهر الأسبق، مسجلا بذلك أكبر نسبة انخفاض منذ شهر يناير من عام 2016 الذي انخفض فيه المعدل بنسبة 1.2% أيضا.

وأشار التقرير إلى أن متوسط معدل التشغيل في القطاع الإنتاجي بلغ 70.3% في شهر مارس الماضي، بانخفاض نسبته 1.8% مقارنة بالشهر الأسبق، مسجلا بذلك أقل مستوى منذ شهر مارس من عام 2009.

كما أشار التقرير إلى أن المؤشر المركب للاقتصاد الكوري في شهر مارس شهد انخفاضا بمقدار 0.2 نقطة مقارنة بالشهر الأسبق.