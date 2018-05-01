إعفاء منتجات الصلب الكورية بشكل دائم من التعرفة الجمركية الأمريكية

قررت الولايات المتحدة الأمريكية إعفاء منتجات الصلب الكورية الجنوبية بشكل دائم من التعريفة الجمركية الإضافية التي تبلغ نسبتها 25%، وأيضا التعرفة الجمركية على واردات المنتجات من الألومنيوم بنسبة 10%.

وتنوي الإدارة الأمريكية بدلاً من ذلك فرض حصص استيراد في محاولة لمعالجة المشاكل التي تواجهها الولايات المتحدة نتيجة للاستيراد المفرط للمنتجات المعدنية.

ويبلغ حجم الحصة التي ستفرضها الحكومة الأمريكية ما يعادل 70% من صادرات الصلب إلى الولايات المتحدة في المتوسط خلال الفترة من 2015 إلى 2017.

وفي الوقت نفسه، قررت الولايات المتحدة تمديد المهلة المحددة في الأول من مايو لإعفاءات التعرفة الجمركية على منتجات الصلب والألمنيوم من الاتحاد الأوربي وكندا والمكسيك، لمدة 30 يومًا.





