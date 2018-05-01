تراجع الصادرات الكورية لأول مرة منذ 18 شهرًا

شهدت الصادرات الكورية الجنوبية انخفاضًا لأول مرة منذ 18 عشر شهرًا.

وقالت وزارة التجارة والصناعة والطاقة أمس الاثنين إن الصادرات الكورية في شهر أبريل قد قُدرت مبدئيًّا بنحو 50 مليار دولار، بانخفاض نسبته 1.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأشارت الوزارة إلى أن شركات بناء السفن صدرت بقيمة 5.5 مليار دولار، مسجلة ارتفاعًا عن صادرات هذا الشهر في العام الماضي.

وقال المسؤولون إن صادرات البلاد تحافظ على نموها العام، مشيرين إلى أن الصادرات التراكمية بين يناير وأبريل قد ارتفعت بنسبة 6.9%، مقارنة بالعام الماضي.

وقد ارتفعت قيمة الصادرات خلال تلك الفترة في سبعة قطاعات، بما في ذلك أشباه الموصلات والبتروكيماويات، بينما تراجعت صادرات السفن بنسبة 75% على أساس سنوي.

وسجلت الواردات في شهر أبريل 43.4 مليار دولار، بارتفاع نسبته 14.5% عن الفترة نفسها من العام الماضي، كما سجلت نموًّا للشهر الثامن عشر على التوالي.

ونتيجة لذلك بلغ الفائض التجاري الكوري 6.6 مليار دولار، وهو فائض للشهر الخامس والسبعين على التوالي.

