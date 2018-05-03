الولايات المتحدة تفرض 41% رسوما لمكافحة الإغراق على منتجات كورية

أكتب :

2018-05-02 11:37:43

تحديث :

2018-05-02 11:37:43

الولايات المتحدة تفرض 41% رسوما لمكافحة الإغراق على منتجات كورية

أعلنت الولايات المتحدة أنها قررت فرض رسوم مكافحة الإغراق على وارداتها من قضبان أسلاك الصُلب والكربون من كوريا الجنوبية، وذلك بعد يوم واحد من قرارها بإعفاء سيول بشكل دائم من التعرفة الجمركية على المنتجات الكورية من الصلب.
وقالت لجنة التجارة الدولية الأمريكية أمس الثلاثاء إنها توصلت إلى أن المصدرين من كوريا الجنوبية وإيطاليا وإسبانيا وتركيا وبريطانيا يغرقون السوق الأمريكية بقضبان أسلاك الصُلب والكربون، وأضافت أن وزارة التجارة الأمريكية قد قررت بناء على ذلك رفع رسوم مكافحة الإغراق بنسبة 41,1% على تلك الواردات، بما في ذلك الواردات من المنتجات الكورية الجنوبية.
وجاء هذا القرار بعد يوم من إعلان الولايات المتحدة أنها ستعفي كوريا الجنوبية بشكل دائم من التعرفة الجمركية على المنتجات من الصلب بنسبة 25%، والتعرفة الجمركية بنسبة بنسبة 10% على الواردات من منتجات الألومنيوم.


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