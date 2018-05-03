ارتفاع أسعار المستهلك في كوريا بنسبة 1.6% في أبريل

ظلت أسعار المستهلك في كوريا الجنوبية مستقرة نسبيا في شهر أبريل المنصرم، لكن أسعار المنتجات الزراعية استمرت في الزيادة.

جاء ذلك في تقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الأربعاء، أشار أيضا إلى أن مؤشر أسعار المستهلك قد ارتفع بنسبة 1,6% في شهر أبريل مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وقال التقرير إن نمو المؤشر قد ظل في نطاق 1% لمدة سبعة أشهر على التوالي منذ أن سجل زيادة بنسبة 2,1% في سبتمبر من العام الماضي.

وأشار التقرير إلى أن الارتفاع في أسعار المستهلك خلال الشهر الماضي كان مدفوعا بشكل رئيسي بالارتفاع في أسعار السلع الزراعية التي قفزت بنسبة 8,9% على أساس سنوي، حيث ارتفعت أسعار البطاطس بنسبة 77%، وقفزت أسعار الأرز بنسبة 30%.

ومن ناحية أخرى، زادت أسعار الخدمات بنسبة 1,6%، وارتفعت تكاليف تناول الطعام في الخارج بنسبة 2,7% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. كما نما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار النفط والمواد الغذائية المتقلبة، بنسبة 1,4% في شهر أبريل على أساس سنوي.

