مؤسسة السياحة الكورية تسعى لجلب السياح من جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط

صرحت مؤسسة السياحة الكورية اليوم بأنها دعت عددا من المسؤولين في وكالات السفر الاندونيسية والصحفيين البارزين في الشرق الأوسط إلى كوريا، من أجل جلب المزيد من السياح من جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط في إطار الجهود الرامية إلى تنويع الموارد السياحية.

وفي هذا السياق، وصل الفريق الاندونيسي السياحي إلى كوريا عبر مطار إنتشون الدولي صباح اليوم. ويتكون الفريق من 20 مسؤولا في تطوير المنتجات السياحية في 16 وكالة للسفر هناك.

ومن المتوقع أن يقوم الفريق بزيارات إلى مختلف المناطق السياحية في كوريا.

ومن ناحية أخرى، صرح مكتب دبي التابع للمؤسسة الكورية للسياحة بأنه دعا 7 صحفيين بارزين من 5 وسائل إعلام معروفة في الشرق الأوسط، بما فيها صحيفة الاتحاد اليومية الإماراتية، وصحيفة عكاظ اليومية السعودية، من أجل الدعاية للبرامج السياحية في كوريا.

ومن المتوقع أن يقوم الصحفيون العرب بزيارات إلى عدد من الأماكن السياحية الخاصة بالأسر في مدن سيول وبوسان وجزيرة جيه جو، وهي الأماكن التي يفضلها مواطنو الشرق الأوسط، إلى جانب المنتجعات رفيعة المستوى التي تتناسب مع الأثرياء العرب.

وتخطط المؤسسة الكورية للسياحة للتعريف بالبني التحتية السياحية الخاصة بالمسلمين في كوريا، بما فيها مطاعم الحلال. كما أدرجت ضمن الزيارات جولة في بعض المستشفيات المحلية الكبيرة من أجل توسيع سوق السياحة العلاجية للعرب، التي تشهد نموا متواصلا.

وقال "كيم سونغ هون" مدير قسم آسيا والشرق الأوسط في المؤسسة الكورية للسياحة إن الأسواق الآسيوية والشرق أوسطية تكتسب المزيد من الأهمية في مجال توسيع وتنويع الأسواق، وأعرب عن أمله في أن تزداد القوة التنافسية للبرامج السياحية في كوريا بعد أن قامت وزارة العدل الكورية بتمديد نظام الإعفاء من تأشيرات الدخول للإندونسيين حتى نهاية شهر ديسمبر من هذا العام في إطار السياسة الجديدة نحو الجنوب التي تتخذها الحكومة الكورية الحالية.