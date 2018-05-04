احتياطي النقد الأجنبي الكوري يسجل أعلى مستوياته في أبريل

أكتب :

2018-05-04 11:13:52

تحديث :

2018-05-04 11:18:40

احتياطي النقد الأجنبي الكوري يسجل أعلى مستوياته في أبريل

سجل حجم الاحتياطي الكوري من النقد الأجنبي أعلى مستوياته في شهر أبريل الماضي.
وطبقا لتقرير صادر عن البنك المركزي الكوري، بلغ حجم احتياطي النقد الاجنبي في شهر أبريل الماضي 398 مليارا و420 مليون دولار، بزيادة مقدارها مليارٌ و670 مليون دولار مقارنة بالشهر الأسبق.
ويرجع السبب في هذه الزيادة إلى زيادة العائدات من إدارة أصول العملات الأجنبية.
وبهذا احتلت كوريا الجنوبية المركز التاسع من بين دول العالم من حيث حجم احتياطي النقد الأجنبي، بينما احتلت الصين المركز الأول بـ3 تريليونات و142.8 مليار دولار، ثم جاءت اليابان في المركز الثاني بتريليون و268.3 مليار دولار. 

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