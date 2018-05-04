سيول وبكين وطوكيو تعترض على سياسة الحماية التجارية بجميع أشكالها

اجتمع وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية في كل من كوريا الجنوبية والصين واليابان اليوم الجمعة في العاصمة الفلبينية مانيلا، حيث تبادلوا الآراء حول الأوضاع الاقتصادية والمالية الإقليمية والعالمية الأخيرة وسبل تنمية التعاون المالي بين الدول الثلاث.

وفي ختام الاجتماع أصدروا بيانا مشتركا يعترض على سياسات الحماية التجارية والاقتصادية بجميع أشكالها.

وتقاسم المشاركون الآراء على أن الدول الأعضاء في اتحاد جنوب شرق آسيا "آسيان" وكوريا الجنوبية والصين واليابان قد أسهمت إسهاما كبيرا في تحسين الأوضاع الاقتصادية العالمية، من خلال تحقيق معدل نمو اقتصادي مستمر وتضخم منخفض ومستقر.

وأشاروا إلى أنه مازالت هناك مخاطر تهدد الاستقرار في الأوضاع الاقتصادية العالمية، من بينها سياسات الحماية التجارية، وارتفاع أسعار الفائدة الأساسية في الدول الرئيسية، بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية.

وعبروا عن أملهم في أن يؤدي بيان "بان مون جوم" الصادر يوم الجمعة الماضي في ختام القمة بين الكوريتين، إلى المساهمة في تخفيف حدة التوتر الجيوسياسي في شبه الجزيرة الكورية والدول المحيطة بها.