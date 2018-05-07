إنتاجية العمالة الكورية أقل من نظيرتها في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

اتضح أن إنتاجية العمالة الكورية في مرتبة أقل من نظيرتها في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وطبقا لبيانات صادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بلغ الناتج المحلي الإجمالي لكل ساعة عمل في كوريا الجنوبية 34.3 دولار في العام الماضي، بارتفاع 1.4 دولار مقارنة بالعام الأسبق.

وكان الناتج المحلي الإجمالي لكل ساعة عمل قد شهد ارتفاعا مستمرا منذ أن تجاوز 30 دولارا لأول مرة عام 2011، ويعتبر الارتفاع الذي تم تسجيله العام الماضي الأكبر منذ عام 2010، نتيجة لإعادة هيكلة الصناعات والانتعاش في سوق العقارات.

ولكن مازالت إنتاجية العمالة في كوريا الجنوبية أقل من الدول المتقدمة حيث احتلت المرتبة السابعة عشرة من بين 22 دولة عضوا في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في العام الماضي من حيث الناتج المحلي الإجمالي لكل ساعة عمل.

واحتلت إيرلندا المرتبة الأولى بأعلى قيمة مضافة في الناتج المحلي الإجمالي لكل ساعة عمل، بحوالي 88 دولارا.

الجدير بالذكر أن حجم الناتج المحلي الاجتمالي لكوريا الجنوبية قد بلغ تريليونا و411.2 مليار دولار في عام 2016 محتلة بذلك المرتبة الحادية عشرة على مستوى العالم، بعد أن كانت قد احتلت المرتبة العاشرة في عام 2005 والمرتبة الرابعة عشرة فيما بين عامي 2009 و2013، والمرتبة الثالثة عشرة في عام 2014، والمرتبة الحادية عشرة في عام 2015.

وبلغ متوسط ساعات العمل السنوية في كوريا الجنوبية 2069 ساعة في عام 2016، بزيادة 305 ساعات مقارنة مع متوسط ساعات العمل في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.