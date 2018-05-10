أرباح فوائد البنوك في الربع الأول تقترب من 10 تريليونات وون

زادت أرباح فوائد البنوك الكورية بمقدار 900 مليار وون في الربع الأول من هذا العام بالمقارنة مع نفس الربع من العام الماضي، بحيث اقتربت من 10 تريليونات وون، وذلك على خلفية اتساع الفروق بين أسعار فوائد المدخرات والقروض.

وأصدرت لجنة المراقبة المالية اليوم تقريرا مبدئيا عن أداء البنوك المحلية في الربع الأول من هذا ال، حيث اتضح أن الأرباح بلغت 9 تريليونات و700 مليار وون، بزيادة نسبتها 9.9 % مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق. ويرجع السبب في ذلك إلى زيادة سندات القروض وزيادة هوامش الفوائد الصافية بنسبة 0.07%، لتبلغ 1.66 %.

ولكن تبين أن الأرباح الصافية قصيرة المدى بلغت 4 تريليونات و400 مليار وون، بانخفاض مقداره 100 مليار وون بالمقارنة مع الربع الأول من العام الماضي.

ويرجع السبب في ذلك إلى حدوث انخفاض بمقدار 700 مليار وون في أرباح غير الفوائد، و200 مليار وون في الأرباح خارج الأعمال، إلى جانب دفع كمية كبيرة من الضرائب.

وقال التقرير إنه بعد أن ارتفعت أعلى نسبة من الضرائب المفروضة على الشركات من 22% إلى 25% بدءا بهذا العام، زادت تكلفة ضرائبها بنسبة 45.1%، لتبلغ تريليونا و500 مليار وون.