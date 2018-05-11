توقعات بتواصل الانتعاش الاقتصادي لكوريا الجنوبية

توقعت الحكومة الكورية أن تستمر ظاهرة الانتعاش الاقتصادي المحلي لفترة من الوقت نتيجة لتعافى الاقتصاد العالمي وزيادة ثقة المستثمرين.

وطبقا لتقرير صادر عن وزارة المالية اليوم الجمعة، يتمتع الاقتصاد الكوري بانتعاش متواصل نتيجة لزيادة الاستهلاك المحلي رغم تراجع الإنتاج الصناعي.

وأشار التقرير إلى أن الاستثمار في معدات النقل شهد زيادة في شهر مارس الماضي، بينما انخفض الاستثمار في الآلات بنسبة 8.9%، كما سجل الاستثمار في الإنشاءات في شهر مارس الماضي انخفاضا بنسبة 0.4% مقارنة بالشهر الأسبق وللشهر الثاني على التوالي.

أما حجم الصادرات الكورية فقد شهد انخفاضا طفيفا في شهر أبريل الماضي إلا أنه مازال يتجاوز 50 مليار دولار للشهر الثاني على التوالي نتيجة لزيادة صادرات المنتجات الرئيسية.

وشهد الاستهلاك المحلي في شهر مارس زيادة بنسبة 1.9% مقارنة بالشهر الأسبق نتيجة لزيادة حجم مبيعات السيارات وأجهزة الاتصالات اللاسلكية والملابس.

وسجل مؤشر الأسعار الاستهلاكية في شهر أبريل الماضي ارتفاعا بنسبة 1.6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي و0.3% مقارنة بالشهر الأسبق.

أما معدل البطالة بين الشباب فقد بلغ 11.6% في شهر مارس الماضي، بنسبة 0.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.