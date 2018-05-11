لوتيه مارت تنسحب من الصين بعد 11 عام من العمل هناك

قررت شركة "لوتيه مارت" الكورية بيع محلاتها في مدينة شنغهاي الصينية لشركة صينية.

وبهذا ستنسحب "لوتيه مارت" من السوق الصينية بعد 11 عاما من بدء العمل فيها، أي منذ عام 2007.

وتم اتخاذ هذا القرار في اجتماع عُقد اليوم الجمعة للمجلس التنفيذي لشركة "لوتيه مارت"، وسيتم بموجبه بيع حوالي 50 من محلاتها الموجودة في مناطق"هوا دونغ"، ومنها مدينة شنغهاي ومحافظة تشانغ سو، إلى مجموعة "لي تشوين" اللوجيستية الصينية بحوالي 270 مليون دولار.

وكانت "لوتيه مارت" قد أعلنت في شهر أبريل الماضي عن قرارها ببيع 21 محلا تابعا لها في بكين لشركة "أو مارت" الصينية بحوالي 230 مليون دولار.

وتجرى "لوتيه مارت" مفاوضات حاليا مع شركات صينية لبيع محلاتها الباقية هناك خلال النصف الأول من هذا العام.

الجدير بالذكر أن مجموعة شركات "لوتيه" قد تعرضت لإجراءات انتقامية اتخذتها الحكومة الصينية احتجاجا على موافقتها على نشر نظام الدفاعي الجوي الصاروخي الأمريكي "ثاد" في الأراضى التابعة لها، مما كبّدها خسائر مالية بلغت حتى الآن أكثر من مليار دولار.