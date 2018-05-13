النيابة تداهم أكبر شركات التداول في العملات الافتراضية

داهمت النيابة العامة أكبر شركة لتبادل العملات الافتراضية في كوريا الجنوبية، بسبب الشكوك المتداولة حول قيامها ببيع المزيد من العملات الافتراضية أكثر مما في حوزتها.

وقد أرسل مكتب المدعي العام لمنطقة سيول الجنوبية المحققين إلى مكتب شركة "أب بيت" في منطقة كانغ نام في سيول لليوم الثاني على التوالي أمس الجمعة، وحصلوا على سجلات حاسوبية بشأن المعاملات المالية.

وتشتبه النيابة في أن الشركة باعت من العملات الافتراضية أكثر مما كان في حيازتها، وبذلك تكون قد وقعت في الغش.

وتعد شركة "أب بيت" أكبر بورصة لتداول العملات الافتراضية في كوريا الجنوبية، والرابعة على مستوى العالم، وقد اشترتها شركة "دونامو"، وهي إحدى الشركات التابعة لشركة كاكاو توك، في ديسمبر الماضي.

وتخطط النيابة لاستجواب "لي سيوك وو"، الرئيس التنفيذي السابق لشركة كاكاو توك، والذي يرأس حاليًا شركة "دونامو"، لمعرفة ما إذا كان على علم بالمداولات غير القانونية المزعومة.

وبعد انتشار خبر المداهمة، تراجعت أسعار معظم العملات الافتراضية التي يتم تداولها عبر الشركة.

