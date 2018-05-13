أسعار النفط العالمية ترفع سعر البنزين والديزل في كوريا

دفع ارتفاع أسعار النفط العالمية أسعار الديزل والكيروسين المحلية إلى أعلى مستوياتها هذا العام، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار البنزين للأسبوع الثالث على التوالي.

وفقا لموقع أوبينت (Opinet) الذي يتناول معلومات أسعار النفط وتديره شركة النفط الوطنية الكورية، ارتفع سعر البنزين العادي الذي يتم بيعه في محطات الوقود في جميع أنحاء البلاد بمقدار 7 وون إلى أكثر من 1562 وون للتر في الأسبوع الثاني من مايو، ويقترب من الارتفاع القياسي السابق لهذا العام والمسجل في الأسبوع الثاني من فبراير.

كما واصلت أسعار الديزل والكيروسين في النمو الحاد في الأسابيع القليلة الماضية لتصل إلى أعلى المستويات حتى الآن هذا العام.

وارتفع سعر الديزل للسيارات هذا الأسبوع بنحو 55 وون إلى 1363 وون بينما بلغ سعر الكيروسين 910.9 وون، بزيادة تساوي 9 وون عن الأسبوع الماضي.

وقالت مؤسسة النفط الوطنية إنه من المتوقع استمرار الارتفاع في الأسعار المحلية في الوقت الحالي مع ارتفاع أسعار النفط العالمية بسبب المخاطر الجيوسياسية في إيران وفنزويلا وانخفاض مخزونات النفط الخام والمنتجات النفطية في الولايات المتحدة.



