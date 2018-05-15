المؤشر الرئيسي المركب للاقتصاد الكوري يقل عن 100 نقطة للشهر الثاني على التوالي

طبقا لتقرير صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أمس الأحد، بلغ المؤشر الرئيسي المركب للاقتصاد الكوري 99.8 نقطة في شهر فبراير الماضي، بعد أن كان 99.8 نقطة أيضا في الشهر الأسبق.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يقل فيها المؤشر المركب عن 100 نقطة منذ شهر سبتمبر عام 2014 الذي تم فيه تسجيل 99.8 نقطة.

ويمكن من خلال المؤشر المركب لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التنبؤ بالوضع الاقتصادي لدولة ما بعد 6 أو 9 أشهر.

ويذكر أن تجاوز المؤشر لمستوى 100 نقطة يعني أن الاقتصاد آخذ في التوسع، بينما تدل قراءته بأقل من 100 نقطة على تقلص الاقتصاد.

وأشار تقرير آخر صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية إلى أن المؤشر الرئيسي المركب للاقتصاد الكوري بلغ 100.4 نقطة في مارس الماضي، بانخفاض 0.2 نقطة مقارنة بالشهر الأسبق.