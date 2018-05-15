ارتفاع كبير في أسعار الأغذية المصنعة في كوريا Video

أكتب :

2018-05-14 14:23:32

تحديث :

2018-05-15 09:47:23

 ارتفعت أسعار أكثر ثلاثين منتجا من الأغذية المصنعة المفضلة لدى المستهلكين الكوريين بنسبة كبيرة مقارنة بالعام الماضي.
وأشار تقرير صادر عن وكالة المستهلك الكورية إلى أن سعر المشروب الغازي "الكولا" في شهر أبريل الماضي قد شهد ارتفاعا بنسبة 11.9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
أما منتجات الأرز الفوري والسكر وكعك السمك فقد ارتفعت أسعارها بنسب 8.1% و6.8% و5.8% على التوالي.
وقالت الوكالة إن 15 من الـ30 نوعا من الأغذية المصنعة شهدت ارتفاعا في أسعارها خلال شهر أبريل الماضي، بينما انخفضت أسعار 13 نوعا أخرى.

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