ارتفاع أسعار الواردات في كوريا بأسرع وتيرة منذ 7 أشهر في أبريل

ارتفعت أسعار الواردات في كوريا الجنوبية بأسرع وتيرة لها منذ سبعة أشهر خلال شهر أبريل بسبب ارتفاع أسعار النفط الخام العالمية.

ووفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الثلاثاء يتضمن بيانات أولية، وصل مؤشر أسعار الواردات إلى 85,03 نقطة في الشهر الماضي، بزيادة نسبتها 1,2% مقارنة بالشهر الأسبق.

وقال التقرير إن المؤشر شجل نموًا لأربعة أشهر متتالية منذ شهر يناير، موضحا أن النمو الأخير يعتبر أكبر ارتفاع منذ شهر سبتمبر من العام الماضي، عندما ارتفع المؤشر بنسبة 1,8%.

وقال البنك المركزي إن من بين أهم أسباب تلك الزيادة ارتفاع أسعار نفط خام "دبي"، حيث ارتفعت بنسبة 8,8% على أساس شهري، لتصل إلى 68,27 دولار في المتوسط ​للبرميل في شهر أبريل.

ونقل التقرير عن مسؤول في البنك المركزي قوله إن قوة العملة الكورية المحلية قد خففت قليلاً من تأثيرات ارتفاع أسعار النفط خلال الشهر الماضي. وأشار التقرير أيضا إلى أن مؤشر أسعار الصادرات قد بلغ 83,85 نقطة الشهر الماضي، وهو نفس المستوى الذي كان عليه خلال الشهر الأسبق.