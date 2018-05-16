سيول تشكو لمنظمة التجارة العالمية من تدابير الحماية الأمريكية

بدأت السلطات الكورية في عملية التقدم بشكوى إلى منظمة التجارة العالمية ضد إجراءات الحماية التجارية الأمريكية المفروضة على الغسالات والألواح الشمسية الكورية.

وكشفت وزارة التجارة والصناعة والطاقة أمس الاثنين عن أنها بعثت برسالة إلى الولايات المتحدة تطالب فيها بإجراء محادثات ثنائية كخطوة أولى لتسوية النزاع حول هذه القضية، موضحة أنها أبلغت منظمة التجارة العالمية عن هذه الخطوة من قبل.

وتخطط الوزارة لإقناع الولايات المتحدة بإلغاء تلك الإجراءات بسرعة، وإذا لم يتم حل النزاع من خلال المحادثات الثنائية، فسوف تدعو سيول منظمة التجارة العالمية إلى تشكيل لجنة لتسوية النزاع.

وبموجب قواعد منظمة التجارة العالمية، يتعين على الولايات المتحدة عقد محادثات ثنائية في غضون 30 يومًا من تلقيها الطلب، وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق خلال 60 يومًا، يمكن لكوريا الجنوبية أن تدعو إلى تشكيل لجنة لتسوية النزاعات، في منظمة التجارة العالمية.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت رسوم إغراق ثقيلة على مكونات ومنتجات الطاقة الشمسية، والغسالات الكبيرة المستوردة.