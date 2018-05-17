مشاورات كورية أمريكية يابانية حول إمكانيات الاستثمار الخاص في كوريا الشمالية

عقد الاتحاد الكوري لرجال الأعمال اجتماعا استراتيجيا اليوم وأمس في العاصمة الأمريكية واشنطن، للدوائر الاقتصادية الكورية الجنوبية والأمريكية واليابانية، واجتماعا استراتيجيا للدائرتين المالية الكورية الجنوبية والأمريكية بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة الأمريكية والاتحاد الياباني للجمعيات الاقتصادية.

وحضر الاجتماعين غير المفتوحين عدد من مسؤولي الحكومة الأمريكية وممثلي الشركات البارزة الأمريكية.

وصرح الاتحاد الكوري لرجال الأعمال بأن المشاركين في الاجتماعين بحثوا التحركات الحكومية الأخيرة الرامية إلى نزع الأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية، وناقشوا سبل التعاون بين الدوائر الاقتصادية الكورية الجنوبية والأمريكية واليابانية من أجل تطبيع العلاقات الاقتصادية بين الكوريتين وإعادة إعمار الاقتصاد في كوريا الشمالية في المستقبل.

ومن أجل تفعيل التجارة والاستثمار بين الدول الثلاث، قيّم المشاركون اتفاقية التجارة الحرة الكورية الجنوبية الأمريكية، واتفاقية المشاركة الاقتصادية في منطقة المحيط الهادئ، وغيرها من الشؤون التجارية.

وقال "اوم تشي سونغ" مدير قسم العلاقات الدولية التابع للاتحاد الكوري إنه إذا تم تنفيذ استثمارات مشتركة بواسطة الشركات المهتمة من الدول الثلاث، فسوف تسفر عن نتائج طيبة في كوريا الشمالية خاصة بعد أن أعلنت الولايات المتحدة عن خطة للسماح للشركات الأمريكية بالاستثمار في كوريا الشمالية في حالة تجريدها من الأسلحة النووية على نحو كامل.



