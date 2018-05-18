خطة حكومية استعدادا لعصر السفن العاملة بالغاز الطبيعي المسال

وضعت الحكومة الكورية خطة شاملة للدخول في مرحلة إنتاج السفن التي تستخدم الغاز الطبيعي المسال الصديق للبيئة بدلا من وقود الديزل الذي يسبب تلوث الهواء، وذلك ضمن محركات النمو الجديدة في المستقبل.

وعقدت الحكومة الكورية اجتماعا للوزراء ذوي الصلة بالشؤون الاقتصاد برئاسة "كيم دونغ يون" نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير المالية والاستراتيجية، في مقرها في سيول اليوم، حيث أقرت خطة لتفعيل الصناعات المتعلقة بالسفن العاملة بالغاز الطبيعي المسال، تتضمن بناء أول سفينة محلية تعمل بالوقود الصديق للبيئة.

وجاءت هذه الخطة وسط توقعات بزيادة هذا النوع من السفن باعتباره وسيلة نقل صديقة للبيئة، خاصة بعد أن شددت المنظمة البحرية الدولية القيود البيئية الخاصة بوقود السفن، إلى جانب تأزم مشكلة تلوث الهواء في الموانئ.

وصدقت الحكومة على الخطة بعنوان "التحول إلى دولة بحرية صديقة للبيئة بقيادة صناعة السفن العاملة بالغاز الطبيعي المسال"، بحيث تعمل على أربع استراتيجيات رئيسية، وهي: تفعيل استخدام هذا النوع من السفن، وتعزيز القدرة على بنائها، وإرساء قاعدة إدارتها، وتوسيع شبكة التعاون الدولية ذات الصلة.

وستعمل الحكومة في البداية على طرح عقد لبناء أول سفينة كورية تعمل بالغاز الطبيعي المسال بالتعاون مع القطاع الخاص حتى شهر أغسطس القادم، وهي تدرس حاليا بناء ناقلتين بوزن 200 ألف طن لتسييرهما بين كوريا وأستراليا.

كما ستبدأ الحكومة في العام القادم في تنفيذ مشروع تجريبي يستهدف تغيير المركبات البحرية التي تنتج انبعاثات كبيرة من الغبار الدقيق لإلى مركبات تعمل بالغاز الطبيعي المسال، وتوسيع الحوافز ذات الصلة من أجل نشر هذا النوع من السفن، وتنسيق القوانين والأنظمة ذات الصلة، إلى جانب تقديم دعم مالي لشركات صناعة السفن العاملة بالغاز الطبيعي المسال بواسطة مؤسسة التنمية البحرية، ودعم مالي للسفن الكبيرة القديمة التي ستتحول إلى سفن صديقة للبيئة.

ومن أجل تعزيز القدرات الكورية في صناعة بناء السفن العاملة بالغاز الطبيعي المسال، ستقدم الحكومة دعما لتطوير التقنيات الرئيسية ومواكبة المعايير الدولية وقاعدة صناعة الأجهزة ذات الصلة.

كما سيتم بناء نظام تقييم لسلامة وكفاءة الأجهزة من أجل تعزيز دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ذات الصلة على تطوير التقنيات في هذا المجال.

بالإضافة إلى ذلك، ستعمل الحكومة على تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية ذات الصلة بما فيها المنظمة البحرية الدولية، وبناء قنوات تعاون متعددة مع الدول القيادية في هذا المجال من أجل توفير البيئة الدولية الصالحة للصناعة المحلية.





[Photo : YONHAP News]