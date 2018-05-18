كوريا الأولى في منظمة التعاون الاقتصادي من حيث نسبة فقر المسنين

طبقا لتقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية اليوم الجمعة، احتلت كوريا الجنوبية المركز الأول من بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من حيث نسبة الفقر بين كبار السن.

وأشار التقرير إلى أن حصة المعاش من إجمالي دخل المسنين في كوريا الجنوبية تبلغ 39.3%، مقارنة بـ71.3% في الولايات المتحدة، و57.7% في اليابان، و52.2% في بريطانيا، و50.9% في ألمانيا.

كما أشار التقرير إلى أن نسبة الفقر بين كبار السن في كوريا الجنوبية تبلغ 45.7%.

وقال التقرير إن تكاليف الرعاية الصحية للمسنين تشهد زيادة مستمرة حيث يبلغ متوسط تكاليف الرعاية الصحية الشهرية لكبار السن الذين تتجاوز أعمارهم 60 عاما 254 ألف وون، أي ما يعادل 235 دولارا أمريكيا، وهو ما يعادل 2.3 ضعف متوسط تكاليف الرعاية الصحية للمواطنين الكوريين.

[Photo : KBS News]