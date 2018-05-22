14.8% زيادة في الصادرات الكورية خلال أول 20 يوما من مايو

بلغ حجم الصادرات الكورية خلال العشرين يوما الأولى من شهر مايو الجاري 29.1 مليار دولار، بزيادة نسبتها 14.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

جاء ذلك في تقرير صادر عن هيئة الجمارك الكورية اليوم الاثنين.

وأشار التقرير إلى أن متوسط حجم الصادرات اليومي بلغ مليارين و240 مليون دولار، بزيادة نسبتها 10.4% خلال نفس الفترة من العام الماضي، بعد أن كانت نسبة الزيادة 4.9% خلال العشرين يوما الأولى من شهر أبريل الماضي.

وكان حجم الصادرات الكورية في شهر أبريل الماضي قد شهد انخفاضا بنسبة 1.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، للمرة الأولى منذ 17 شهرا.

ومن بين المنتجات التي شهدت زيادة في حجم صادراتها في مايو: أشباه الموصلات والمنتجات النفطية والسيارات.

أما حجم الواردات فقد بلغ 27.5 مليار دولار خلال العشرين يوما الأولى من شهر مايو الجاري، بزيادة نسبتها 10.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

ويرجع السبب في هذه الزيادة إلى ارتفاع أسعار النفط الخام وزيادة حجم الواردات من السيارات.

زبهذا بلغ حجم الفائض التجاري لكوريا الجنوبية مليارا و550 مليون دولار.

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