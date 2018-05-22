بنك التنمية الأفريقي يعقد اجتماعه السنوي في مدينة بوسان الكورية

افتتحت اليوم الاثنين في مدينة بوسان الكورية الدورة الثالثة والخمسين من اجتماعات بنك التنمية الأفريقي. وسيتم في دورة بوسان التي تستمر خمسة أيام وتعقد تحت شعار "تسارع التصنيع في أفريقيا"، مناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي بين كوريا الجنوبية والدول الأفريقية.

وتجمع هذه الدورة بين أكثر من 4 آلاف من ممثلي 80 دولة عضوا في بنك التنمية الأفريقي ومسؤولي المنظمات الدولية ورجال الأعمال الأفريقيين والصحفيين.

وتعد هذه هي المرة الخامسة التي يعقد فيها الاجتماع السنوي لبنك التنمية الأفريقي خارج القارة الأفريقية.

وعلى هامش الاجتماع، سيعقد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير المالية الكوري "كيم دونغ يون" اجتماعات منفصلة مع كل من رئيس بنك التنمية الأفريقي ووزراء المالية المشاركين، بمن في ذلك وزير المالية المغربي، ويبحث معهم سبل تنمية العلاقات بين كوريا الجنوبية والدول الأفريقية.