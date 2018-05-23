مساران لتحليق الطائرات بين إنتشون وتايوان

أكتب :

2018-05-22 16:30:48

تحديث :

2018-05-22 16:30:48

مساران لتحليق الطائرات بين إنتشون وتايوان

قالت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل إن الطائرات التي تحلق بين كوريا الجنوبية وتايوان سيكون بإمكانها استخدام مسارات عديدة طوال الرحلة بداية من هذا الأسبوع.
وتعد الرحلة بين انتشون وجيجو وحدها المتاح خلالها مسارات مختلفة للطائرات، في حين لا يربط بين جيجو وتايوان سوى مسار واحد، مما يخلق قيودًا على الرحلات الجوية وازدحاما في حركة المرور.
ووفقا للوزارة، سيبدأ العمل بالمسارين يوم الخميس من خلال خطي طيران طول كل منهما ثمانية إلى عشرة أميال. وعليه، فإن الطائرات المتوجهة من إنتشون إلى جنوب شرق آسيا سوف تستخدم الطريق الغربي Y711 بينما ستقوم الطائرات المتجهة من جنوب شرق آسيا إلى إنتشون باستخدام الطريق الشرقي Y722.
يعتبر مسار إنتشون - تايوان واحدًا من أكثر المسارات الجوية ازدحامًا في العالم، حيث تمر حوالي 820 طائرة كل يوم عبر هذا المسار أو جزئ منه.

[Photo : YONHAP News]

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