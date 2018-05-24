كوريا الجنوبية تنضم إلى شبكة البحث والتطوير الأوربية

انضمت كوريا الجنوبية إلى شبكة البحث والتطوير الأوربية، لتصبح بذلك أول دولة شريكة غير إقليمية في أكبر منظمة للبحث والتطوير في العالم.

ووفقا لوزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية اليوم الأربعاء، وافقت شبكة البحث والتطوير الأوربية "يوريكا"، وهي منظمة حكومية دولية ممولة تمويلا حكوميا، على عضوية كوريا الجنوبية في شهر أكتوبر من العام الماضي، ثم وقعت عليها رسميا أمس الثلاثاء.

وبموجب اتفاقية المشاركة بين كوريا والمنظمة، سيكون لدى كوريا الجنوبية الآن حقوق التصويت على القرارات السياسية الرئيسية للمنظمة، كما ستكون معفاة من تجديد العضوية كل ثلاث سنوات.

ويذكر أن "يوريكا" تعتبر أكبر شبكة للبحث والتطوير في العالم، وتهدف إلى تشكيل مجتمع من مشروعات تكنولوجيا الأعمال الموجهة نحو السوق، وتشارك في أنشطتها حاليا 45 دولة. وتعد كوريا الجنوبية أول دولة غير أوربية تنضم إليها كعضو منتسب في عام 2009، ومنذ ذلك الحين قدمت حوالي 88 مليار وون، أي ما يعادل أكثر من 80 مليون دولار، إلى 111 مشروعًا من مشروعاتها.



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