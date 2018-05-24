كوريا تسجل أقل متوسط لعدد المواليد في مارس

سجل عدد المواليد الجدد في كوريا الجنوبية أقل مستوى له في شهر مارس الماضي منذ بدء الإحصاءات ذات الصلة في عام 1981.

جاء ذلك في تقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم بعنوان "حركة عدد السكان في شهر مارس".

وطبقا للتقرير بلغ عدد المواليد في شهر مارس الماضي 30 ألفا بانخفاض نسبته 9.6%، أي بمقدار 3 آلاف و200 بالمقارنة مع ما كان عليه قبل عام، وهو أقل مستوى منذ بدء الإحصاءات ذات الصلة في عام 1981.

وبلغ عدد المواليد الجدد في الربع الأول من هذا العام 89 ألفا و600، بانخفاض نسبته 9.2% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وهو أقل مستوى له.

ويذكر أن ظاهرة انخفاض عدد المواليد بالمقارنة مع نفس الشهر من العام السابق قد استمرت في مارس للشهر الثاني والعشرين على التوالي، أي منذ شهر ديسمبر من عام 2015 الذي بلغ فيه عدد المواليد 31 ألفا و910.

أما عدد حالات الزواج فقد بلغ 22 ألفا و800 في شهر مارس بانخفاض 2.1% بالمقارنة مع العام الماضي، وهو أيضا الأقل منذ بدء الإحصاءات ذات الصلة في عام 1981.

وقالت هيئة الإحصاءات إن السبب في ظاهرة انخفاض عدد المواليد وحالات الزواج يرجع بشكل رئيسي إلى انخفاض عدد السكان في أوائل الثلاثينيات من العمر.

كما اشار التقرير إلى أن الانخفاض في عدد حالات الزواج قد استمر منذ عام 2012، بينما بلغ عدد حالات الطلاق 9 آلاف و100 حالة بانخفاض 4.2%.

أما عدد حالات الوفاة في شهر مارس من هذا العام فقد بلغ 25 ألفا و200، بزيادة نسبتها 4.1% مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي.

