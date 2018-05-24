الحكومة الكورية تبقي على توقعاتها للنمو الاقتصادي عند 3%

صرح "كيم دونغ يون" نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ووزير المالية والاستراتيجية، بأنه ليس لدى الحكومة الكورية أي خطة في الوقت الحاضر لتعديل هدف النمو الاقتصادي لهذا العام، والبالغ 3%.

جاء ذلك في برامج إذاعي اليوم، حيث قال ردا على سؤال عن إمكانية تعديل هدف النمو الاقتصادي لهذا العام، إن الوضع الاقتصادي الكوري ليس سيئا في الوقت الحاضر حيث حقق نموا بمعدل 1.1% في الربع الأول من هذا العام.

كما قال إن النمو النوعي أهم، وأن وزارته ستعمل على المساهمة في مختلف مجالات النمو بدلا من التركيز على قطاع أشباه الموصلات، وتحقيق النمو عالي الجودة حتى تنتشر ثمار النمو.

وحول الجدل بشأن ركود الاقتصاد الكوري أو انتعاشه، أوضح أن مسيرة النمو إجماليا تتجه إلى مستوى 3%، وهو النمو المستهدف، لكن المؤشرات الاقتصادية المختلطة الأخيرة قد تُفسر في اتجاهات متنوعة.

كما شدد على ضرورة استغلال وحسن إدارة التيارات الاقتصادية خلال الربعين الأول والثاني من هذا العام لإتاحة فرصة للاقتصاد الكوري من أجل التعافي.

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