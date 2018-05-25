لجنة تحكيم أمريكية تفرض على سام سونغ تقديم تعويض لآبل

أكتب :

2018-05-25 11:49:19

تحديث :

2018-05-25 13:54:36

لجنة تحكيم أمريكية تفرض على سام سونغ تقديم تعويض لآبل

قال تقرير لوكالة "بلومبرغ" للأنباء أمس الخميس إن لجنة تحكيم تابعة لمحكمة "سان خوسيه" الفيدرالية بولاية كاليفورنيا قد حكمت بأن تقدم شركة "سام سونغ" للإلكترونيات تعويضا يبلغ 539 مليون دولار، أي ما يعادل 581.6 مليار وون كوري، إلى شركة آبل الأمريكية، عن التعدى على براءات تصميمها.
وفي المعركة القانونية التي بدأت في عام 2011، أيدت اللجنة الأحكام السابقة لصالح شركة آبل قائلة إن شركة "سام سونغ" للإلكترونيات قد انتهكت بالفعل براءات اختراع شركة آبل في تصميم الهواتف الذكية.
وكانت المحكمة العليا الأمريكية قد أعادت القضية إلى المحكمة الأدنى معترفة باستئناف "سام سونغ" بأن هناك مشكلة في حساب الأضرار.

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