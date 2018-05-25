زيادة حصة الصناعات الجديدة الواعدة من إجمالي الصادرات الكورية

أكتب :

2018-05-25 14:24:51

تحديث :

2018-05-25 14:39:53

زيادة حصة الصناعات الجديدة الواعدة من إجمالي الصادرات الكورية

كشفت وزارة الصناعة والتجارة والطاقة الكورية اليوم الجمعة عن أن حصة الصناعات الجديدة الواعدة من إجمالي الصادرات الكورية قد زادت لتصل نسبتها إلى 14% في الربع الأول من هذا العام، بعد أن كانت 11.2% في عام 2016 ، و12.8% في العام الماضي.
ومن بين الصناعات الجديدة الواعدة التي زادت حجم حصتها من إجمالي الصادرات الكورية، السيارات الإلكترونية، ومنتجات الصحة الحيوية والطاقة الجديدة، بالإضافة إلى الجيل الجديد من الشاشات.
وقالت الوزارة إن حجم صادرات تلك الصناعات إلى الأسواق الناشئة قد شهد زيادة كبيرة خاصة دول آسيان والهند وكومنولث الدول المستقلة.
وأشار تقرير صادر عن الوزارة إلى أن حجم صادرات السيارات الإلكترونية  خلال الربع الأول من هذا العام قد زاد بنسبة 177.6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، كما شهد حجم صادرات منتجات الصحة الحيوية خلال الربع الأول من هذا العام زيادة بنسبة 30.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ومن المتوقع أن تتجاوز قيمة صادراتها 4 مليارات دولار خلال هذا العام، وذلك للعام الثاني على التوالي.

[Photo : YONHAP News]

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