سعر البنزين يقترب من 1600 وون في أعلى مستوى منذ عام 2014

ارتفعت أسعار البنزين المحلي للأسبوع الخامس على التوالي، وتقترب من عتبة 1600 وون للتر.

ووفقًا لموقعOpinet الخاص بمعلومات أسعار النفط الذي تديره شركة النفط الوطنية الكورية، ارتفع سعر البنزين العادي الذي يتم بيعه في محطات الوقود عبر جميع أنحاء البلاد بمعدل 13 وون إلى أكثر من 1590 وون للتر في الأسبوع الرابع من شهر مايو.

أخذ السعر في الارتفاع منذ الأسبوع الثالث من شهر أبريل، وهو أعلى مستوى منذ ما يقرب من ثلاث سنوات ونصف السنة عندما بلغت أسعار البنزين أعلاها في نهاية عام 2014.

وبالمقارنة مع أدنى مستوى خلال السنوات الثلاث الماضية، والمسجل في مارس 2016 عندما كان متوسط سعر البنزين حوالي 1340 وون، ارتفع السعر بنسبة 18.6 في المئة.

كانت أسعار البنزين قد سجلت سلسلة قياسية من الارتفاعات دامت 29 أسبوعا متتاليا حتى الأسبوع الثاني من فبراير بداية هذا العام، ثم انخفضت خلال الأسبوع الثالث من شهر أبريل، لتستأنف منحاها التصاعدي بعد ذلك.

كما استمر سعر الديزل والكيروسين في تحقيق نمو حاد في الأسابيع الماضية ليصل قمما جديدة هذا العام.

ارتفع سعر الديزل هذا الأسبوع 13.6 وون إلى نحو 1390.9 وون، بينما ارتفع سعر الكيروسين إلى 923.9 وون، بزيادة قدرت بنحو 6.9 وون عن الأسبوع الماضي.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط إنه من المتوقع أن تستمر الزيادة في الأسعار المحلية في الوقت الحالي بالنظر إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية على خلفية المخاطر الجيوسياسية في إيران وفنزويلا والنكسة التي أصابت صادرات نيجيريا من النفط الخام.





[Photo : KBS News]