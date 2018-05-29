كوريا والهند تحسنان اتفاقية المشاركة الاقتصادية الشاملة بينهما

من المقرر أن تعقد الجولة الخامسة من المفاوضات بين كوريا الجنوبية والهند لتحسين اتفاقية المشاركة الاقتصادية الشاملة الموقعة بينهما، وذلك يومي التاسع والعشرين والثلاثين من شهر مايو الجاري في سيول.

وسيتم في هذه الجولة بحث القضايا المتعلقة بالامتيازات التي تتمتع بها بضائع وخدمات كل بلد لدى الطرف الآخر، وتسهيل تطبيق المعايير على تحديد أماكن الإنتاج الأصلية للبضائع وغيرها من القضايا التي تهم المصالح المشتركة.

وقد دخلت اتفاقية المشاركة الاقتصادية الشاملة بين كوريا والهند حيز التنفيذ في عام 2010، وقد ساهمت في تحقيق 20 مليار دولار من التبادلات التجارية ، منها 15 مليار دولار صادرات كورية إلى الهند.