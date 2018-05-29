خطة كورية لمواجهة مشكلة ارتفاع مستوى سطح البحر في جزر توفالو

وضعت الحكومة الكورية خطة لمواجهة مشكلة ارتفاع مستوى سطح البحر التي تتعرض لها جزر "توفالو" الواقعة جنوب المحيط الهادئ.

وسيقوم وفد من وزارة الشؤون البحرية والمصايد الكورية بالكشف عن الخطة الأساسية الهادفة إلى الوقاية من الكوارث الساحلية في جزر "توفالو"، وذلك في مقر وزارة الاتصالات والنقل في "توفالو" بعد غد الأربعاء.

الجدير بالذكر أن مستوى سطح البحر في جزر "توفالو" يرتفع بمقدار 5 ملليمترات سنويا نتيجة لارتفاع درجة حرارة الأرض، ومن ثم تعاني تلك الجزر من تآكل سواحلها.

وبموجب الخطة التي وضعتها الحكومة الكورية، سيتم بناء حواجز أمواج يصل ارتفاعها إلى 60 سنتيمترا وترميم السواحل التي تعرضت للتآكل.

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