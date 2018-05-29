الحكومة الكورية تشكل فريقا لمواجهة تأثيرات العقوبات على إيران

قررت مؤسسة تنمية التجارة والاستثمار الكورية تشكيل فريق خاص ليعمل على مواجهة تأثيرات العقوبات التي من المتوقع فرضها على إيران بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي معها.

وسيتم تشكيل هذا الفريق من خلال توسيع أعمال المركز الكوري الإيراني لدعم التجارة والاستثمار الذي تم تأسيسه لدعم تقدم الشركات الكورية إلى السوق الإيرانية.

وأشارت المؤسسة إلى أن 88% من الشركات التي قامت بتصدير منتجات إلى إيران من الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما قد يؤثر سلبا على الأوضاع المالية لتلك الشركات.

وسيقوم الفريق الخاص بتوفير معلومات عن السوق الإيرانية والمنتجات التي سيتم حظر تجارتها مع إيران، وسيتعاون مع فروع المؤسسة في مختلف دول العالم، والتي يصل عددها إلى 127 فرعا،لإنشاء نظام لمواجهة الأزمات.

وكان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قد أعلن انسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع إيران في أوائل شهر مايو الجاري.

[Photo : KBS News]