تعافي مؤشر ثقة المستهلك في كوريا الجنوبية خلال شهر مايو

انتعشت المؤشرات ذات الصلة بثقة المستهلكين في كوريا الجنوبية خلال شهر مايو بعد أن ظلت منخفضة على مدار خمسة أشهر متتالية، وذلك بفضل التحسن الأخير في العلاقات بين الكوريتين.

ووفقا لمسح أجراه البنك المركزي الكوري وأعلن نتائجه في تقرير اليوم الثلاثاء، بلغ المؤشر المركب لثقة المستهلك لشهر مايو الجاري 107,9 نقطة، بزيادة قدرها 0,8 نقطة مقارنة بالشهر الماضي. وقال التقرير إن هذا الارتفاع الطفيف أنهى التدهور في قراءة المؤشر والذي استمر خلال الأشهر الخمسة الماضية منذ ديسمبر من العام الماضي. ويذكر أن مؤشر ثقة المستهلك مركب من ستة مؤشرات فرعية لقياس ثقة المستهلك في السوق والاقتصاد. وتدل قراءة المؤشر فوق 100 نقطة على أن عدد المتفائلين بالظروف الاقتصادية يفوق عدد المتشائمين. وأرجع البنك المركزي هذا التحسن في قراءة المؤشر إلى تحسن معنويات المستثمرين بشأن آفاق التعاون الاقتصادي بين الكوريتين، وسط الجو التصالحي الذي بدأ يسود شبه الجزيرة الكورية.

ومن بين المؤشرات الفرعية، ارتفع المؤشر الذي يقيس مشاعر المستهلكين حول الظروف الاقتصادية الحالية بثلاث نقاط ليصل إلى 89 نقطة، كما قفز مؤشر آخر يقيس مشاعر المستهلكين بشأن الأوضاع الاقتصادية خلال الأشهر الستة القادمة من 96 نقطة إلى 101 نقطة، خلال شهر مايو.

[Photo : KBS News]