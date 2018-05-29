كندا تطلق تحقيقات حول مكافحة الإغراق في ورادات الصلب

أكتب :

2018-05-29 16:13:18

تحديث :

2018-05-29 16:13:18

كندا تطلق تحقيقات حول مكافحة الإغراق في ورادات الصلب

أطلقت كندا تحقيقات حول مكافحة الإغراق في واردات منتجات الصلب من كل من كوريا الجنوبية والصين وفيتنام.
وقالت محكمة التجارة الدولية الكندية أمس الاثنين إنها ستنتهي من التحقيقات حتى يوم 24 يوليو، حيث تبحث في مزاعم أن منتجات الصلب من الدول الثلاث تسببت في الإضرار بالمنتجين في كندا.
وقالت المحكمة إن التحقيقات تستهدف منتجات الصلب المدرفل على البارد التي تصدرها أو يكون منشؤها إحدى الدول الثلاث.
وسيتم إعفاء منتجات الصلب المستخدمة في تصنيع السيارات والحافلات والشاحنات من تلك التحقيقات.
وتأتي هذه الخطوة بعد أسبوع من فرض وزارة التجارة الأمريكية تعريفات صارمة على منتجات الصلب التي يتم استيرادها من الصين إلى الولايات المتحدة عبر فيتنام.

[Photo : YONHAP News]

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