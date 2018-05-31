إغلاق مصنع شركة جنرال موتورز في كون سان

أكتب :

2018-05-31 11:45:06

تحديث :

2018-05-31 11:45:55

إغلاق مصنع شركة جنرال موتورز في كون سان

تم إغلاق مصنع شركة "جنرال موتورز" الأمريكية لإنتاج السيارات في مدينة كون سان الكورية اليوم بعد مرور 22 عاما على إنتاج أول سيارة فيه، مما أدى إلى تقاعد ألف ومائتين من عُمّاله.
ومن المقرر أن يبقى حوالي 40 موظفا فقط في المصنع الذي كان يعمل فيه حوالي ألفي شخص قبل إغلاقه، حيث سيقومون بعملية تصفية المصنع إلى جانب أعمال الحفظ والصيانة.
تجدر الإشارة إلى أن شركة جنرال موتورز كانت قد أعلنت عن خطة لإغلاق المصنع يوم 13 من شهر فبراير الماضي. 
ورغم الجهود التي بذلتها الدوائر السياسية والمجتمع المحلي لإعادة تشغيل المصنع، إلا أنه تقرر إغلاقه في نهاية المطاف، حيث لم يتضمن العقد الأساسي الخاص لتطبيع الإدارة والاتفاق بين العمال وأصحاب العمل، بنودا حول مسألة إلغاء إغلاق المصنع أو سبل استخدامه. 

[Photo : YONHAP News]

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